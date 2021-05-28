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استشاري يحذر من استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية خلال الـ7 سنوات الأولى من العمر (فيديو)

استشاري يحذر من استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية خلال الـ7 سنوات الأولى من العمر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الاستشاري النفسي والتربوي، الدكتور مصطفى أبو سعد، من استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية خلال السبع سنوات الأولى من العمر.

وقال أبو سعد خلال لقاء تلفزيوني: “خلال السبع سنوات الأولى للطفل يحتاج خلالها أن يتحرك بتلقائية بدون قيود ويحرك الحواس الخمس وينمي كل القدرات والعضلات التي أعطيت له من الله عز وجل”.

وأضاف: “عندما نعطي الأولاد الأجهزة الذكية خلال السبع سنوات الأولى ويرتبطون بها لفترة ساعات يومياً، يفوتون عليهم فرص عديدة وتصبح لديهم مشكلة في القراءة والكتابة والجلوس المنضبط”.

وتابع: “هذه الأجهزة بها ألعاب سريعة، وهذه الألعاب تضرب 3 قدرات لدى الأطفال وهي التركيز والانتباه والتذكر، وإذا ضعف الانتباه يضعف التركيز ويضعف التذكر”.

وأشار إلى أن هذه الأشياء الثلاثة إذا لاحظنا وجود إحداها لدى الطفل يتم تصنيفه صعوبات تعلم خاصة، والآن أصبحت لدينا صعوبة تعلم بلا حدود بسبب هذه الأجهزة، كما تتسبب أيضاً في التوحد عند الأطفال.

 

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