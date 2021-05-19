طبيب يوضح أسباب عدم نزول الوزن رغم الالتزام بالحمية الغذائية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أسباب عدم نزول الوزن بالرغم من الالتزام بالحمية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن أسباب عدم نزول الوزن هي:

قلة الحركة

عدم حساب السعرات الحرارية

اليوم المفتوح

وجبات المطاعم

تناول الحلويات والسكريات

ويرى الأطباء أن أفضل الحميات الغذائية هي الصيام المتقطع ويتمثل في الصيام عن الطعام لمدة تتراوح من 14 إلى 16 ساعة يومياً مع ضرورة عدم الإفراط في تناول السكريات أو الكربوهيدرات وشرب من 2 إلى 3 لتر من المياه.