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تجنبها.. 5 أسباب لظهور دهون البطن

تجنبها.. 5 أسباب لظهور دهون البطن
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير صحي عن أهم أسباب تكون دهون البطن، لكونهاتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى والسرطان.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، أوضح التقرير أن هناك العديد من العوامل التي تؤدى إلى اكتساب دهون البطن، والتي يجب تجنبها، وهي:

 الأطعمة والمشروبات السكرية

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الفركتوز، والتي تقلل من معدل الأيض وحرق الدهون ما يترتب عليه زيادة دهون البطن.

الأطعمة المصنعة

 تعتبر هذه الأطعمة سهلة الهضم، ومنها الأرز الأبيض والخبز الأبيض، والتي تؤدى إلى زيادة سريعة فى مستويات السكر فى الدم بعد الوجبات، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الأملاح والمواد الحافظة.

قلة النوم

 النوم لفترة تقل عن خمس ساعات يوميًا يسبب زيادة الوزن، ويرجح الخبراء أن الأشخاص المصابون باضطرابات النوم يكون بسبب زيادة الوزن.

 التدخين

 يسبب التدخين أمراض عديدة منها السكري والسرطان وأمراض القلب، كما يكون للمدخنين محيط خصر أكبر لأن التدخين يُزيد من نسبة دهون البطن.

 الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين

يساهم البروتين فى بناء كتلة العضلات، الأمر الذي يزيد من معدل الأيض وتقليل السعرات الحرارية، لذلك فإن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين تسبب زيادة الوزن والسمنة.

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