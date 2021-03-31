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انطلاق موسم رمضان الثقافي لعام 1442هـ بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي

انطلاق موسم رمضان الثقافي لعام 1442هـ بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي
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تواصل – فريق التحرير :

استمراراً للدور المجتمعي والمعرفي لمكتبة الحرم المكي الشريف، وتفعيلا لدورها في المشاركة المنظمة لكافة المناسبات الوطنية والدينية والثقافية، يستعد القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف لإطلاق سلسلة البرامج الثقافية لموسم رمضان المبارك لعام 1442هـ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 / 08 / 1442هـ وحتى يوم الاثنين الموافق 14 / 09 / 1442هـ.

والتي ستقام عن بعد عبر المنصة الافتراضية ويبكس، وتحتوي السلسلة على مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية والدينية الموجهة لكافة فئات المجتمع، وتهدف إلى زيادة الوعي الديني والفكر العلمي، واستثمار وقت الفراغ بما يعود على المسلم بالنفع والفائدة.

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