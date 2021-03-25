خبراء يحذرون من ترتيب السرير فور الاستيقاظ من النوم.. لهذا السبب

تواصل – وكالات:

كشف خبراء من شركة MattressNextDay عن السبب الذي يجعل ترتيب السرير في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ باكراً أمراً غير مستحسن.

وقال الخبراء، بحسب صحيفة ميرور البريطانية، إن عث الغبار المنزلي يحب دفء سريرك، لذا في الصباح، يجب عليك سحب أغطية السرير وتركها لتتهوى وتبرد لمدة 30 دقيقة قبل ترتيب سريرك. وبمجرد سحب الأغطية، افتح نافذتك لمنح غرفتك نسيمًا منعشًا من الهواء.

وفي حين أن أغطية المرتبة مقاومة للماء ويمكنها حماية مرتبتك من البقع وعث الغبار وبق الفراش، فضلاً عن المساعدة في إطالة عمر مرتبتك، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى التنظيف لتبقى فعالة، ويوصي الخبراء بتنظيفها مرة كل 3 أشهر.

ولقتل الجراثيم والعرق والغبار والأوساخ الأخرى، يجب أن تغسل الأغطية على درجة حرارة 60 درجة مئوية على الأقل، فالغسيل على حرارة باردة لن يكفي لقتل البكتيريا والأحياء الدقيقة المسببة للأمراض.