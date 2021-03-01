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أجنبي يشهر إسلامه: لمست أخلاق المسلمين ومعاملة الأصدقاء (فيديو)

أجنبي يشهر إسلامه: لمست أخلاق المسلمين ومعاملة الأصدقاء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق قيام شاب أجنبي بإشهار إسلامه في الكويت، حيث نطق الشهادتين بعد أن اطمأن قلبه للإسلام.

المسلم المهتدي الجديد أشهر إسلامه بلجنة التعريف بالإسلام (فرع المنقف)، حيث اطمأن قلبه للإسلام فقرر نطق الشهادتين.

وقال الشاب الأجنبي، إن معاملة أصدقائه الحسنة أنارت له طريق الهداية، نسأل الله لنا وله الثبات.

إسلام 5 فلبينيين بالبطحاء

وفي وقت سابق، أشهر خمسة وافدين من الجالية الفلبينية إسلامهم بمكتب الدعوة والإرشاد بالبطحاء، في مشهد يثلج الصدور، حيث نطقوا الشهادتين ضمن ملتقى “نور وهداية”.

مـلتقـى نــور وهـدايـة

وقالت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إسلام خمس أشخاص ولله الحمد”.

ونطق الوافدون الفلبينيون الشهادتين، وذلك ضمن فعاليات جولة دعوية بملتقى نور وهداية نسأل الله لهم الثبات على دين الحق.

 

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