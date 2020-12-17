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هل الوضوء بالماء الساخن في الشتاء ينقص الأجر؟ الشيخ الشثري يجيب

هل الوضوء بالماء الساخن في الشتاء ينقص الأجر؟ الشيخ الشثري يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الوضوء بالماء الساخن في الشتاء، وهل ينقص من الأجر؟

وقال الشيخ الشثري، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، قالوا بلى يا رسول الله، قال: “إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط”.

وأضاف الشيخ سعد الشثري “هنا تفضيل وبيان أن من توضأ على المكاره ينال الأجر العظيم، ومن المكاره شدة البرد عند برودة الماء، ولكن لا يعني هذا أن ذلك الذي قام بتسخين الماء لا ينال أجراً أكثر منه، فإن الذي سخن الماء عمل أعمالاً كثيرة فهو رتب الماء وقام بتسخينه وتهيأ ثم توضأ وضوءاً كاملاً وأسبغ الوضوء، ومن هنا فالظاهر فإن تسخين الماء من أجل الوضوء لا ينقص أجر الإنسان بل يرجى له به الزيادة لأنه بذلك قد أدى أعمالاً كثيرة ولأنه بذلك يقصد حفظ بدنه من أن تتأثر بالبرودة فيلحقها شيء من الأمراض”.

 

 

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