هل الأم ترث ابنتها المتزوجة بعد وفاتها؟.. «الشيخ الشثري» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، أحوال الأم بشأن الميراث حال وفاتها ابنتها المتزوجة.

وقال ردا على سؤال “هل الأم ترث ابنتها المتزوجة بعد وفاتها؟”: “نعم إذا توفيت البنت قبل الأم فإن الأم ترث ابنتها ولها ثلاثة أحوال في الميراث:

الحال الأولى: إذا كان للميتة أولاد من ذكور أو إناث أو كان للميتة جمع من الأخوة فإنها في هذه الحال تأخذ السدس.

والحال الثانية: إذا لم يكن هناك أب للميتة ولا أبناء ولا جمع من الإخوة فإنها تأخذ في هذه الحال الثلث.

والحال الثالثة: إذا كان هناك زوج وكان هناك أم وأب فالزوج يأخذ نصيبه وبالتالي تأخذ الأم ثلث الباقي ومقداره السدس ويأخذ الأب الثلث.