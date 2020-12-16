هل الأم ترث ابنتها المتزوجة بعد وفاتها؟.. «الشيخ الشثري» يجيب

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أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، أحوال الأم بشأن الميراث حال وفاتها ابنتها المتزوجة.
وقال ردا على سؤال “هل الأم ترث ابنتها المتزوجة بعد وفاتها؟”: “نعم إذا توفيت البنت قبل الأم فإن الأم ترث ابنتها ولها ثلاثة أحوال في الميراث:
الحال الأولى: إذا كان للميتة أولاد من ذكور أو إناث أو كان للميتة جمع من الأخوة فإنها في هذه الحال تأخذ السدس.
والحال الثانية: إذا لم يكن هناك أب للميتة ولا أبناء ولا جمع من الإخوة فإنها تأخذ في هذه الحال الثلث.
والحال الثالثة: إذا كان هناك زوج وكان هناك أم وأب فالزوج يأخذ نصيبه وبالتالي تأخذ الأم ثلث الباقي ومقداره السدس ويأخذ الأب الثلث.
#برنامج_فتاوى| هل الأم ترث ابنتها المتزوجة بعد وفاتها ؟.
معالي الشيخ سعد الشثري – عضو هيئة كبار العلماء يجيب#قناة_السعوديةpic.twitter.com/QKTMexwjbW
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)December 16, 2020