الشيخ المصلح يوضح حكم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة.

وقال الشيخ المصلح إنه فيما يتعلق بقراءة سورة الكهف جاء في بعض الأحاديث إن من قرأها في يوم الجمعة أو ليلتها أضاء له نور سبعة أيام وزيادة ثلاثة.

وتابع المصلح أن هذا الحديث في إسناده مقال، والصحيح منه أنه ليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنه من قول أبي سعيد، والمحفوظ من ذلك هو عدم ذكر الليلة، فتكون قراءة سورة الكهف من فجر يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة.

وختم الشيخ خالد المصلح بقوله “أما ليلة الجمعة ليست محلا لقراءة سورة الكهف التي جاء عن جماعة من الصحابة فضيلة قراءتها في يوم الجمعة”.