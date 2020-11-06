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للحد من جفاف الجلد في الشتاء.. تجنب هذه الأطعمة والمشروبات

للحد من جفاف الجلد في الشتاء.. تجنب هذه الأطعمة والمشروبات
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تواصل – فريق التحرير :

خلال الشتاء يساهم الطقس الجاف والرياح والتعرض المفرط للشمس والاستحمام بالماء الساخن في مشاكل الجلد ، وعادة ما ينعكس ما يأكله الإنسان على الجلد، فهناك أطعمة يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب وجفاف البشرة وزيادة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وهو ما يدعو لتغيير النظام الغذائي.

وفيما يلي 5 أطعمة ومشروبات عليك تجنبها للحد من جفاف الجلد:

الأطعمة المالحة

عندما تأكل كثيرًا من الملح، فإن جسمك يسحب مزيدا من السوائل من الخلايا للمساعدة في تحييد الملح، يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى جفاف بشرتك، لذا، إذا كنت تتناول الكثير من الأطعمة المالحة، فتأكد من شرب كميات كبيرة من الماء أيضًا من أجل تحقيق التوازن.

السكر

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر في مجرى الدم إلى تشابك الكولاجين، مما قد يؤدي إلى تصلب الجلد وفقدانه لمرونته، نظرًا لأن بشرتك تحتاج المزيد من الكولاجين لإشراقها، فإن نقص هذا البروتين في نظامك الغذائي يمكن أن يجعل بشرتك تفقد قوتها وشكلها كما يسبب أيضًا جفاف الجلد.

الكربوهيدرات المكررة

يمكن للكربوهيدرات المعالجة مثل الأرز الأبيض والخبز والمعكرونة أن تلحق الضرر بالكولاجين في بشرتك بنفس الطريقة التي يمكن أن يتسبب بها السكر.

الأطعمة الغنية بفيتامين (أ)

يمكن أن تسبب الكميات الزائدة من فيتامين (أ) في جسمك جفاف الجلد، وتساقط الشعر، وتشقق الشفاه، وضعف العظام، والصداع، وغير ذلك.

وتشمل الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة لفيتامين أ زيوت كبد السمك والكبد وصفار البيض والزبدة والقشدة والحليب المدعم.

القهوة

مثل الكحول، يمكن للقهوة أيضًا أن تجفف بشرتك عن طريق تضييق الأوعية الدموية، مما يؤثر على تدفق السوائل إلى بشرتك، يمكن أن يؤثر شرب القهوة بشكل خاص على المنطقة المحيطة بعينيك، والأسوأ من ذلك عند تناولها على معدة فارغة.

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