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صداع وقلق وتوتر.. «الخضيري» يوضح الأعراض الناتجة عن إهمال الغذاء الصحي

صداع وقلق وتوتر.. «الخضيري» يوضح الأعراض الناتجة عن إهمال الغذاء الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور فهد الخضيري الأستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات باتباع نظام غذائي متوازن ومعتدل وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة.

وقال الخضيري، إن نقص عناصر بسيطة يحتاجها الجسم (كالبوتاسيوم، والزنك، والمغنيسيوم) قد يسبب اضطراباً في الوظائف الحيوية، أو خللاً يشبه أعراض مرض الصداع، أو الإمساك، أوالتوّتر والقلق.

ونصح الخضيري قائلا: “عدّل نظام الغذاء بالحصول على مصادر المعادن في البذور، المكسرات، النخالة، الكاكاو، الخضروات الورقية الخضراء، البروكلي، الموز، التمر الأفوكادو والحبوب”.

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