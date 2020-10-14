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دراسة تكشف عن أعراض جديدة مفاجئة لفيروس «كورونا»

دراسة تكشف عن أعراض جديدة مفاجئة لفيروس «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير :

وجد خبراء بريطانيون أدلة جديدة على أن فيروس كورونا قد يسبب فقدانا مفاجئا ودائما للسمع، وأكدوا أن مثل هذه المشكلات تحتاج إلى اكتشاف مبكر وعلاج عاجل، حسب دراسة سلطت صحيفة “جارديان” البريطانية الضوء على نتائجها.

ونشر علماء في كلية لندن الجامعية في مجلة “بي إم جي كايس ريبورت”، دراسة عن حالة رجل يبلغ من العمر 45 عاما ومصاب بالربو، تم إدخاله في العناية المركزة بعد إصابة بـ”كوفيد 19” ، وفقاً لموقع سكاي نيوز .

ووضع الرجل على جهاز التنفس الاصطناعي، وأعطي أدوية مضادة للفيروسات، وبعد أسبوع من مغادرته وحدة العناية المركزة أصيب بطنين ثم فقد السمع في أذنه اليسرى.

وكشفت الاختبارات اللاحقة أن الرجل يعاني ضعفا عصبيا في أذنه اليسرى، وهي حالة تكون فيها الأذن الداخلية أو العصب المسؤول عن الصوت ملتهبا أو تالفا، علما أنه تلقى علاجا لهذا العرض حقق نجاحا جزئيا.

وتعد هذه الحالة هي الأولى من نوعها، التي يتم الإبلاغ فيها عن مشاكل في السمع لدى مرضى كورونا في بريطانيا، رغم عدد صغير من التقارير المماثلة من دول أخرى.

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