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خبيرة تغذية تحذر من خطورة الإكثار من تناول «المياه المعدنية»

خبيرة تغذية تحذر من خطورة الإكثار من تناول «المياه المعدنية»
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تواصل – وكالات :

حذرت خبيرة تغذية روسية ، من تناول المياه المعدنية العلاجية، دون وجود دواع صحية.

وأوضحت الدكتورة يلينا سولوماتينا، أنه ليس هناك أي خطورة على الشخص السليم إذا تناول مرة واحدة المياه المعدنية ، بحسب موقع روسيا اليوم .

وأضافت : ” ولكن تناولها بصورة دورية منتظمة، سوف يسفر عن تشبع بالأملاح وزيادة تركيز أملاح معينة في الجسم ، ولنفرض أن الأملاح الموجودة في المياه المعدنية المحددة، مفيدة لشخص ما، فقد تسبب ضررا لشخص آخر، وخاصة إذا كان يعاني من مرض معين”.

وأكدت ، على أنه ليس من الضروري أن يشرب الشخص السليم المياه المعدنية العلاجية يوميا، وأما الشخص المريض فلا يحتاجها نهائيا. ولكن عند وجود مشكلات معينة في الجهاز الهضمي يمكن للطبيب فقط وصفها للمريض.

وأشارت إلى أن هناك مياه معدنية للمائدة، يمكن تناولها في جميع الأوقات. وهناك مياه معدنية علاجية مختلفة، تتميز بمستوى احتوائها على المعادن.

وأختتمت بقولها : “يجب تناول المياه المعدنية العلاجية، وفقا لوصفة الطبيب، ولا ينصح بتناولها دائما”. لأن الإفراط بتناول هذه المياه العلاجية، قد يؤدي إلى تسريع وتفاقم المرض الذي أراد الشخص التخلص منه.

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