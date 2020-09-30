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دون الإضرار بالصحة.. طبيب يكشف عن الكمية المناسبة يومياً من «الشاي»

دون الإضرار بالصحة.. طبيب يكشف عن الكمية المناسبة يومياً من «الشاي»
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تواصل – وكالات

كشف طبيب عن مقدار الشاي الذي يمكن شربه يوميًا دون الإضرار بالصحة.

ووفقا لطبيب الغدد الصماء الروسي ميخائيل بوغومولوف في مقابلة مع صحيفة “AiF”، فيمكن للشخص البالغ أن يتناول 400 مليغرام من الكافيين يوميا دون الإضرار بالصحة.
وأوضح بوغومولوف، بحسب “سبوتنك”، أنه “نظرًا لأن هذه المادة لا توجد فقط في الشاي والقهوة ولكن أيضًا في الكولا ومشروبات الطاقة والكاكاو والشوكولاتة، لسهولة حساب الاستهلاك اليومي من الكافيين، فقد وضعنا وحدة قهوة تحتوي على 100 مليغرام من الكافيين”.
فيما يحتوي لتر من الشاي المخمر بشكل ضعيف على حوالي 1 من وحدة قهوة، لذلك يمكن شرب ما يقرب من 4 لترات من هذا المشروب يوميًا.
أما الشاي المخمر بشكل متوسط، فوحدة القهوة ستكون في حوالي نصف لتر من المشروب، وفي هذه الحالة سيكون الحد أكثر قليلاً من لترين.
وفي المقابل، ستكون الجرعة اليومية من الشاي القوي المحتوي على 4 وحدات قهوة حوالي 1.8 لتر.وخلص الطبيب إلى أنه “باختصار، الشاي مشروب صحي للغاية يحتوي على نسبة مثالية من الكافيين: من الصعب تناول جرعة زائدة منه، وفي نفس الوقت سوف تحصل على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة من الشاي”.

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