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جمعية «إكرام» توقيع إتفاقية شراكة مع «صحة مكة» بهدف تعزيز الأمن الغذائي

جمعية «إكرام» توقيع إتفاقية شراكة مع «صحة مكة» بهدف تعزيز الأمن الغذائي
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، اليوم، إتفاقية تعاون وشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتنفيذ المبادرات الخيرية فى نشر الوعي بأهمية حفظ النعم والبعد عن الإسراف والتبذير، فضلاً عن تحقيق رسالتها لجمع فائض الطعام وتوزيعه لسد حاجة فقراء مكة وقاصديها، بأفضل معايير السلامة الغذائية.

وأشاد مدير عام الشؤون الصحية بمكة د. وائل حمزة مطير، في كلمته بجهود الجمعية خلال جائحة كورونا ودعمها القوي من خلال عملها التطوعي فى منطقة مكة وتوزيعها للمواد الغذائية والسقيا على المراكز الصحية وبعض المستشفيات والمحاجر الصحية.

وأوضح أن هدف الاتفاقية فى المقام الأول حفظ الطعام والاستفادة منه من خلال توزيعه مرة آخري بعد التأكد من سلامته الغذائية على المحتاجين وفقراء مكة، متمنياً استمرار دعم الجمعية لمديرية الصحة وتنفيذ الأفكار الابداعية والمشاريع الخيرية خلال الفترة المقبلة.

بدوره أبدي الشيخ “أحمد الحربي المطرفي” مدير عام الجمعية سعادته البالغة بتوقيع الاتفاقية والتى تأتي تتويجاً لجهودها خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ أهداف الاتفاقية، مقدماً الشكر لأعضاء مجلس إدارة على دعمهم والعاملين بها قائلاً ” ها هي جمعيتكم من محفل إلى آخر ومن إنجاز إلى إنجاز بفضل عطاءكم المستمر”، داعياً الله أن يبارك في الجمعية والمنتسبين إليها.

يذكر أن جمعية “إكرام” أسهمت في تأمين الغذاء والدواء والماء لأكثر من ثلاثة ملايين محتاج في مكة خلال جائحة كورونا، وقامت بتوزيع سلال الغذاء على أسر المواطنين المحتاجين والفقراء والمساكين، والأسر الفقيرة والمنقطعة عن العمل، وطلاب المنح الوافدين بجامعة أم القرى.

 

 

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