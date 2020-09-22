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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الشيخ المصلح يوضح أسهل الطرق لانشراح الصدر (فيديو)

الشيخ المصلح يوضح أسهل الطرق لانشراح الصدر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الشيخ الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، بالإكثار من الأعمال الصالحات لما لها من دور عظيم في تيسر أمور العبد وانشراح الصدر.

وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “فلنستكثر من الصالحات تسبيح وتحميد وركوع وسجود وذكر وتلاوة”.

وأضاف الشيخ خالد المصلح “في كل ذلك خير شرح صدر وتولي الرب للعبد وتيسير أمر ورفعة في الآخرة وفوز وسبق”.

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