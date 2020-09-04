طفرة علمية.. تحليل دم يكشف عن تشخيص 5 أنواع من السرطان قبل ظهور الأعراض

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أوضحت دراسة طبية حديثة أنه يمكن تشخيص 5 أنواع من السرطان قبل 4 سنوات من ظهور الأعراض، بواسطة تحليل الدم.

ووفقاً لـ” اليوم السابع” ، فإن السرطان هو حالة تنتشر بوتيرة سريعة لا يمكن السيطرة عليها والتدخل المبكر هو الطريقة الوحيدة لإدارتها بنجاح وترويض تطورها، ويعد اكتشافه في المرحلة الأولية أمرًا بالغ الأهمية للتدخل الطبي في الوقت المناسب.

وأوضحت الدراسة فإنه لهذا السبب يبذل العلماء والهيئات البحثية جهودًا لابتكار طرق تشخيصية يمكن أن تساعد في التشخيص المبكر للسرطان،

وتشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Communications إلى أن اختبار الدم المعروف باسم PanSeer كان قادرًا على اكتشاف السرطان لدى 95 % من المرضى الذين لا يعانون من أعراض قبل حوالي أربع سنوات ، مقارنةً بطرق التشخيص القياسية الأخرى، وتمكنت من اكتشاف سرطانات القولون والمريء والكبد والرئة والمعدة.

وأوضحت هذا الاختبار ، الذي لا يزال في مرحلة تجريبية ، وهو بصيص أمل جديد لمرضى السرطان.

ومع ذلك ، يرى مؤلفو الدراسة أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى رأي قاطع حول دقتها.