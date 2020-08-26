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بإنجاز يتخطى المؤشرات.. «مكنون» تحتفي بتفوق ١٢٤٠ خاتمة للقرآن

بإنجاز يتخطى المؤشرات.. «مكنون» تحتفي بتفوق ١٢٤٠ خاتمة للقرآن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” عن إغلاقها لاختبارات الخاتمات لعام ١٤٤١هـ باجتياز ١٢٤٠ خاتمة، الأمر الذي عكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة التعليم النسائي بأقسامها وقطاعاتها، وبذلتها الخاتمات حتى استطاع الجميع تحقيق هذا الإنجاز المبارك.

وجاء هذا التتويج حسب التفصيل الآتي: مركز الشمال: 259 خاتمة، مركز الغرب: 228 خاتمة، مركز الشرق: 196 خاتمة، مركز الجنوب: 194 خاتمة، مركز الوسط: 185 خاتمة، مركز الروضة: 164 خاتمة، إدارة الشؤون التعليمية: 14 خاتمة.

من جانبها، أعربت مساعدة مدير إدارة الشؤون التعليمية لشؤون التعليم النسائي بمكنون أ.منيرة بنت فهد الجوير عن شكرها لله عز وجل على ما امتنّ به من توفيق وعون وتيسير لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، ثم لكل من أسهم فيه من قيادات الجمعية ومسؤوليها، وفي مقدمتهم معالي رئيس الجمعية الشيخ/ عبد العزيز بن محمد النصار، وفضيلة نائبه الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول.

وخصت “الجوير” بشكرها فضيلة مدير إدارة الشؤون التعليمية الشيخ/ حمد بن سليمان العنقري، كما ثنّت بالشكر لمراكز الإشراف والمدارس النسائية على جهودهم الناطقة لتحقيق مؤشر الخاتمات لعام ١٤٤١هـ بل وتخطيه بإنجاز فاق التوقعات، مهنئة الخاتمات وأُسرهن على هذا الشرف العظيم سائلة الله تعالى أن يجعل القرآن شفيعاً لهن يوم الدين.

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