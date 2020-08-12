الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هل يجوز للعاطس أثناء الصلاة أن يحمد الله؟ «المصلح» يجيب (فيديو)

هل يجوز للعاطس أثناء الصلاة أن يحمد الله؟ «المصلح» يجيب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم قول الحمد الله في حالة العطس أثناء الصلاة.

وقال الشيخ المصلح، ردا على سؤال بشأن حكم قول الحمد لله بعد العطس أثناء الصلاة: “إذا عطس الإنسان أثناء الصلاة له أن يحمد الله، ولكن بينه وبين نفسه، ولا يشوش على غيره، ولا يلبس على غيره من المصلين، فقد يبادر بعض المصلين إلى تشميته أثناء الصلاة”.

واستشهد المصلح بما ورد في حديث معاوية بن الحكم حيث إنه سمع من حمد الله بعد أن عطس فقال يرحمك الله، فتكلم وهو في الصلاة، فسكته الصحابة، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس”.

وختم الشيخ المصلح بقوله “من فوائد هذا الحديث أن من عطس له أن يحمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه الحامد على أنه لا يحمد، ولكن نبه المتكلم أو المشمت على أن ألا يكون هذا منه وقت الصلاة”.

مواد ذات صلة

إذا مرت المرأة بسور المقبرة فهل تسلم على الأموات؟.. «المصلح يجيب» (فيديو)

إذا مرت المرأة بسور المقبرة فهل تسلم على الأموات؟.. «المصلح يجيب» (فيديو)

«الشيخ المصلح» يوضح حكم تكرار قراءة آية الكرسي قبل النوم (فيديو)

«الشيخ المصلح» يوضح حكم تكرار قراءة آية الكرسي قبل النوم (فيديو)

«المصلح»: المعصية في ليلة الجمعة تختلف عن سائر ليالي الزمان (فيديو)

«المصلح»: المعصية في ليلة الجمعة تختلف عن سائر ليالي الزمان (فيديو)

«المصلح» يوضح حكم الجهر بالقراءة لمن صلى منفرداً صلاة جهرية (فيديو)

«المصلح» يوضح حكم الجهر بالقراءة لمن صلى منفرداً صلاة جهرية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>