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تحذير من بعض أجهزة قياس الضغط.. تعرض حياة المرضى للخطر

تحذير من بعض أجهزة قياس الضغط.. تعرض حياة المرضى للخطر
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تواصل – فرق التحرير:

أكد د. ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري وباطنة على أهمية شراء أجهزة قياس ضغط الدم من أماكن موثوقة، حتى لا تكون سببا في تعرض حياة المرضى للخطر.

وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال هل جهاز قياس ضغط الدم في منزلك دقيق أم لا علامة؟ إن أكثر من 90٪ من التي تم شراؤها من Amazon وeBay غير دقيقة و٨٧ ٪ من اجهزة الضغط في استراليا غير دقيقة.

وتابع د. ناصر الجهني أن القراءات غير الدقيقة تعرض الأشخاص للعلاج غير المناسب وتجعلهم عرضة للمضاعفات وليس الشفاء.

 

 

 

 

 

 

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