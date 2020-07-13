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استشاري يحذر من الإفراط في تناول «فيتامين سي».. ويوضح الجرعة المناسبة يومياً

استشاري يحذر من الإفراط في تناول «فيتامين سي».. ويوضح الجرعة المناسبة يومياً
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تواصل – فريق التحرير :

حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين من الإفراط في تناول الفيتامينات التي قد يعتقد الكثير من الناس أن الإكثار منها مفيد للجسم.

وقال “النمر” عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنالحاجة اليومية من فيتامين سي C تتراوح بين ٧٠ إلى ٩٠ ملغ يوميا فقط.

وأضاف استشاري أمراض القلب “النمر” بأن أخذ جرعات زائدة من “فيتامين C” تؤدي إلى العديد من الأعراض والتي من بينها: الإسهال، انتفاخ البطن، زيادة حصى أوكسيلات الكلى، عدم انتظام نبضات القلب فيمن لديهم زيادة حديد.

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