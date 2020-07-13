طريقة التخلص من «دهون البطن».. وهل يمكن تحويلها إلى عضلات؟

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يعتبر تراكم “الدهون” في الجسم مشكلة صحية وجمالية؛ إذ يزيد تخزين الجسم للدهون خصوصًا في منطقة البطن من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية والأمراض لا سيما أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية والسكري.

لذلك من المهم العمل على حرق دهون البطن وتحويلها إلى عضلات، للحفاظ على الوزن الصحي والجسم الرشيق، ولكن هل من الممكن تحويل دهون البطن إلى عضلات؟.

التخلص من دهون البطن

وبحسب موقع “صحتي”؛ فإن التخلص من دهون البطن ليس عملية مستحيلة إنما تتطلب الإصرار والإرادة الصلبة من أجل الإلتزام بالخطوات الصحية التي تؤدي إلى الغاية المرجوة.

يعتمد ذلك على الإلتزام بخطوتين أساسيتين هما اتباع نظامٍ غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

هل تتحول الدهون إلى عضلات؟

تتكون الدهون والعضلات من خلايا مختلفة مما يجعل تحويل الدهون إلى عضلات مستحيلًا؛ فالعضلات عبارة عن أنسجة بينما الدهون تتألف من مركبات كيميائية.

وعند ممارسة التمارين الرياضية، يحرق الجسم الدهون ليحصل على الطاقة ويكتسب المزيد من العضلات عن طريق تحويل البروتين.

بناء العضلات ضروري لحرق الدهون

يُعدّ بناء العضلات ضروريًا لحرق الدهون لأنّه كلّما زادت كتلة العضلات ارتفاع معدّل الأيض وبالتالي تعزيز عملية حرق الدهون.

ومن أجل حرق دهون البطن، لا بد من التركيز على التمارين الهوائية أي الكارديو وتمارين بناء العضلات، يسمح ذلك بحرق السعرات الحرارية ودهون البطن عن طريق تمارين الكارديو وبناء عضلات خالية من الدهون عن طريق تمارين بناء العضلات.

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

تساعد التمارين الرياضية على حرق الدهون وخصوصًا تلك المخزنة في منطقة البطن وبناء العضلات، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي ومتوازن.

وبالنسبة للتخلص من دهون البطن بشكلٍ خاص، يُنصح باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للتقليل من السعرات الحرارية المستهلكة كما أن هناك علاقة بين مستويات الأنسولين المرتفعة وزيادة الوزن.

يمكن التخلص من دهون البطن من خلال زيادة كمّية الحرق داخل الجسم وبناء العضلات، من دون تحول الدهون إلى عضلات بشكلٍ مباشر.