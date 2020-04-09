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في تطور غير مسبوق.. عقار يقضي على فيروس «كورونا» في 48 ساعة بشرط

في تطور غير مسبوق.. عقار يقضي على فيروس «كورونا» في 48 ساعة بشرط
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تواصل – وكالات:

تمكن علماء من جامعة موناش الأسترالية، بالتعاون مع المشفى الملكي في مدينة ملبورن، من التوصل إلى عقار مضاد للطفيليات المسؤولة عن تكاثر فيروس السارس في الخلايا البشرية يصلح لعلاج “كورونا”.

وأجرى الباحثون عدة تجارب على الدواء المسمى بـ”إيفرمكتين” من خلال إعطاءه  للمصابين الجدد بفيروس “كورونا” المستجد وفق شرط ألا تتعدى إصابتهم الساعتين.

واتضح من خلال هذا الاختبار أن المضاد حارب الخلايا المرتبطة بانتشار الفيروس، وانخفض عددها بنسبة 93% بعد 24 ساعة فقط، وارتفعت النسبة إلى 99% بعد يومين؛ وفقاً لموقع “سبوتنيك”.

ويأمل العلماء في أستراليا أن تكون هذه الاختبارات والنتائج فاتحة لإيجاد عقار فاعل يمكن استخدامه للقضاء على فيروس “كورونا” وتخليص البشرية من الوباء بأقرب فرصة ممكنة.

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