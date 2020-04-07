تعرف على الطريقة الصحيحة لغسل ملابس «مريض كورونا»

تواصل – وكالات:

أكد منتدى الغسل الألماني أنه يجب غسل ملابس مريض كورونا، أو ملابس الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل عام بواسطة منظف عام يحتوي على مواد تبييض، حيث تتوافر مواد تبييض في صورة مسحوق أو حبيبات أو لآليء أو أقراص، حيث تتمتع هذه الأشكال بقوة غسل أكبر من المنظفات السائلة.

ونصح المنتدى باختيار برنامج غسل يعمل بدرجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من العدوى عند غسل الملابس، مثل ارتداء القفازات وقناع الوجه مع مراعاة تنظيف وتعقيم اليدين جيداً بعد الانتهاء من غسل الملابس.