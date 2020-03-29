بالأرقام والتجارب.. ما هو أفضل إجراء للوقاية من كورونا؟

تواصل – وكالات:

اتخذت دول كثيرة إجراءات لتطبيق العزل والتباعد الاجتماعي، ويرجع ذلك إلى سرعة انتشار فيروس كورونا داخل الصين وخارجها في وقت قصير، حيث ينصح الخبراء بالعزل الاجتماعي والبقاء في المنزل للوقاية من الفيروس.

وتتوقع الدراسة أن سبب هذا الانتشار غير المسبوق هو أن 59 بالمائة من المصابين بالفيروس لم تظهر عليهم الأعراض في الوقت الذي ساهموا فيه في نقل العدوى لغيرهم. وأن مسافة الـ 6 أقدام (2 متر تقريباً) هي درع الأمان حالياً لوقف هذا الفيروس.

وأشارت إلى أن سبب انتشار الفيروس بسرعة إلى خارج الصين عدم فحص الحالات التي لم تظهر عليها أعراض كافية قبل تطبيق العزل والتباعد الاجتماعي بحزم داخل الصينوقد اقترحت دراسة موسّعة أجريت في جامعة هاوزونج للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ووهان الصينية وجود هذه النسبة الكبيرة من المصابين غير المعروفين. ويرجع ذلك إلى ما يُعرف بـ “الحالات غير المؤكدة”.

وبينت الدراسة أنه تم تقدير حالات كورونا غير المؤكدة والتي كانت مصابة بالفعل بالفيروس وقامت بنقله لأشخاص آخرين بحوالي 50 بالمائة من المصابين. ويفسر ذلك سرعة انتشار المرض إلى دول عديدة خارج الصين في وقت قصير جداً.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا داخل الصين في 18 فبراير الماضي 25961، لكن العدد الحقيقي للمصابين الذي تم تقديره وفق نموذج لانتشار العدوى طوّره الباحثون في هذه الدراسة 36798.

ويعتقد فريق البحث الذي أشرف عليه الدكتور شاولونغ وانغ أن 59 بالمائة من المصابين حتى ذلك الوقت لم يخضعوا لفحص كورونا المستجد (كوفيد-19) لأن الأعراض لديهم لم تتطلّب خضوعهم للفحص. وأنه بعد تاريخ 18 فبرير عندما طبّقت السلطات الصينية العزل والتباعد الاجتماعي بحزم بدأ معدل العدوى في التراجع تدريجياً.