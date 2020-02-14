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«تعليم الشرقية» تُحقق في واقعة اعتداء معلم عربي على طالب بـ«الضرب والركل»

«تعليم الشرقية» تُحقق في واقعة اعتداء معلم عربي على طالب بـ«الضرب والركل»
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تواصل- فريق التحرير:

فتح مكتب تعليم محافظة الخبر، تحقيقاً في واقعة اعتداء معلم من جنسية عربية على طالب بالمرحلة المتوسطة، بالضرب داخل مدرسة أهلية.

وفي التفاصيل، انهال معلم من جنسية عربية، بالضرب على طالب في الصف الثالث متوسط، بإحدى المدارس الأهلية المعروفة بالخبر، محدثاً له إصابة بأسفل العين وبالوجه والأضلع، مما دفع والده بتقديم شكوى لمدير المدرسة عن الحادثة للتعامل معها وفق النظام.

وقال الطالب “راكان بن محمد”- الذي تعرض للضرب- لوالده أنه وزميل له كانا قد أنهيا الوضوء لصلاة الظهر في يوم الثلاثاء الماضي، وأثناء الاستعداد للصلاة في المسجد الخاص بالمدرسة حضر المعلم، وضربه على عينه ووجهه وركله على بطنه، ظناً منه أن الطالب هو من يضحك بالمسجد.

وأكد المتحدث الرسمي بإدارة تعليم الشرقية سعيد الباحص، أنه جار التحقق في الأمر ومعرفة الأسباب من خلال لجنة متخصصة من قسم القضايا بمكتب “تعليم الخبر”، حيث تعمل اللجنة على تقصي الحقائق، وسيتم التعامل معها وفق قواعد الإجراءات والأنظمة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لديها مرجعية وآلية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل تلك الحالات لتحقيق بيئة تربوية آمنة مع الالتزام بالقيم والنظم المدرسية.

 

 

 

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