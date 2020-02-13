تعليق الطفل زايد الشهير بـ«أخو أخته» بعد تكريمه من تعليم تبوك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الطفل زايد الخيبري، الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي والذي أصبح حديث مواقع التواصل، إن ما يفعله مع أخته الصغيرة من الاهتمام بها وحمل حقيبتها والسؤال عن مستواها من معلميها، شيء عادي وهو من باب الاهتمام بها والاطمئنان على مستواها في المدرسة.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة الاخبارية، أن المدرسة نظمت له حفلة وحصل على العديد من الهدايا من المعلمين والمعلمات نظير اهتمامه بأخته الصغيرة بعد وفاة والده.

بينما قالت شقيقته الطفلة “ليان” إن اخوها زايد يأتي كل يوم إلى المدرسة ويحمل لها الشنطة ويسأل المعلمات عن مستواها وعن تحصيلها الدراسي.

وقالت والدته أم زايد إن زوجها والد زايد وليان توفي منذ سنتين، وتولت منذ ذلك الوقت رعاية وتربية أبنائها، وهذا من فضل الله أن يسخرها لخدمة هذين الطفلين بعد وفاة والدهم”.

وأضافت أن تربية الأولاد صعبة والموضوع ليس سهلا ويحتاج صبر وتوكل على الله، والحمد لله هذا شرف عظيم، مضيفة أنها فخورة بابنها بعد تكريمه من تعليم منطقة تبوك بسبب اهتمامه بشقيقته، مؤكدة أن مشاعرها لا توصف.

بينما قالت المعلمة عزيزة البلوي، وهي معلمة الطفل زايد إن مدير تعليم تبوك كرم الطفل زايد وهذا ليس شيء مستغرب في دعم مدير تعليم المنطقة للتعليم والعملية التعليمية والأطفال المتميزين”.

يذكر أن مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري، كرم الطفل “زايد” وضمه إلى برنامج الرعاية بإدارة تعليم منطقة تبوك، بعد انتشار مقطع له وهو يصطحب أخته اليتيمة إلى الروضة.

وتفاعل رواد “تويتر” مع ما فعله الطفل بوسم (#اخو_اخته) وهو الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، بعد أن أظهر اهتماماً كبيراً بأخته “ليان”، وحرصه على مستواها بسؤاله المستمر من معلمتها رغم صغر سنه فلم يتجاوز التاسعة بعد.