فوائد مدهشة للتوت البري.. تعرّف عليها

التوت البري من الفواكه ذات الفوائد العظيمة لصحة الإنسان، إذ يعدُّ التوت البري أحد العناصر الغذائية التي تتصدّر لائحة الـ”توب فود” في العالم.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، تقدم في السطور الآتية تلخيص لفوائد التوت البري:

فوائد التوت البري في محاربة الأمراض السرطانية : يحتوي التوت على عدد لا يُستهان به من مضادات الأكسدة التي تؤمّن الوقاية من الأمراض السرطانية .

فوائد التوت البري في حماية القلب : استنادًا إلى دراسات عديدة وأبحاث علمية شتّى، تبيّن أنَّ مادة البوليفينول المتوافرة في التوت، تحمي القلب وتقي من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

فوائد التوت البري في محاربة بكتيريا المعدة : بكتيريا الـ”هيليكوباكتر” تصيب المعدة، وترفع خطر الإصابة بقرحة المعدة وسرطان المعدة. فاستعيني بالتوت البري لمحاربة هذه البكتيريا وتعزيز صحة المعدة.

فوائد التوت البري في الحفاظ على صحة الأسنان : يساعد التوت البري على تأمين الحماية للفم والأسنان، من خلال مكافحته للبكتيريا الضارّة، ومنعها من الالتصاق بالأسنان، كما يملك دورًا فاعلًا في حماية اللثة أيضًا.

فوائد التوت البري في الوقاية من التهابات المسالك البولية : يحتوي التوت البري على مواد فعّالة تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدار المسالك البولية، وهو مدرٌّ طبيعي للبول، ما يجعله شرابًا رائعًا للوقاية من التهابات المسالك البولية.

فوائد التوت البري لصحة الدماغ : تتبّع العلماء في إحدى الدراسات العلمية البريطانية 21 طفلًا تراوحت أعمارهم من 7 إلى 10 أعوام، تمَّ فصلهم إلى مجموعتين: تناولت المجموعة الأولى مشروبًا يحتوي على التوت البرّي الغني بالفلافونويدات المضادّة للأكسدة. وأُعطيت المجموعة الثانية شرابًا وهميًّا. وقام العلماء على الفور بقياس دقة وسرعة الأطفال أثناء أدائهم تمرينًا على الكمبيوتر.

أثبت العلماء أنَّ الأطفال الذين استهلكوا مشروب التوت البري، كانت ردود أفعالهم أسرع بنسبة 9 في المئة، مقارنة بالأطفال الذين شربوا الشراب الوهمي. وكلما كانت الاختبارات أكثر صعوبة كان التأثير الإيجابي أكثر وضوحًا.