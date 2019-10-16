«الصحة» تحذر من الإفراط في استخدام «المسكنات» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح مدير التوعية في وزارة الصحة الدكتور أحمد العمار، بعدم الإفراط في استخدام المسكنات لتخفيف آلام الصداع، مشيرا إلى أن ذلك قد يصيب الشخص بما يُسمى “صداع المسكنات”.

وقال العمار في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن بعض الحالات بعد فترة من استخدام المسكنات تصاب بزيادة في آلام الصداع كلما تناول جرعة أخرى من المسكن، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بسبب طول فترة استخدام المسكنات.

وأضاف أن الشخص الذي يستخدم أي نوع من المسكنات من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع يكون عرضة لهذا النوع من الصداع، موضحا أن الحل هو الإقلاع عن تناول المسكنات، سواء تدريجيا أو بشكل فوري.

وتابع أن الشخص قد يتعرض أو يصاب لآثار جانبية نتيجة توقفه تناول المسكنات لكن هذه الأعراض تزول بعد فترة.