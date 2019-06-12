الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

التحالف يكشف عدد المصابين المدنيين جراء المقذوف الحوثي على مطار أبها

9 أطعمة تقي من السمنة وتقلل الرغبة في تناول السكر

9 أطعمة تقي من السمنة وتقلل الرغبة في تناول السكر
0

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية من يرغبون في مقاومة السمنة بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر، ولأن تناول الأطعمة الغنية بالسكر يغري بتناول المزيد من السكر ويصبح الأمر كالإدمان؛ لذلك ينصح الخبراء بتناول أنواع من الأطعمة التي تساعد على مقاومة السكر.

وفي هذا السياق، حدد الخبراء 9 أنواع من الأطعمة تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر، وهي:

– التمور: من الأطعمة الحلوة المغذية المفيدة للجسم؛ وهو يحارب الرغبة الشديدة في تناول السكر أو المشروبات السكرية.

– المكسرات: لاحتوائها على دهون غير مشبعة، فهي تجعل الجسم مكتفياً لفترة زمنية طويلة.

– اللبن الزبادي: من الأطعمة التي تحد من تناول السكر؛ كونه يعمل على تقليل الشهوة، ويساعد على السيطرة على الرغبة الشديدة في الأكل.

– بذور الشيا: لاحتوائها على نسبة كبيرة من أحماض أوميغا3 الدهنية والألياف الغذائية ومركبات النباتات؛ لذلك تناولها يعطي شعوراً بالشبع وامتلاء المعدة، بالتالي تمنح القدرة على كبح جماح الرغبة الشديدة في السكر.

– سبيرولينا: تعتبر مكملاً غذائياً، وهي معززة للصحة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات، وتحفز الحمض الأميني التيروسين الموجود في الدماغ على إطلاق الدوبامين والنوربينفرين ما يساعد على كبح الحاجة والرغبة في السكر.

– الفواكه: عند الشعور بالرغبة في تناول السكر، على الإنسان تناول الفواكه كون أن طعمها حلو وتكبح الرغبة في تناول السكر، ومن الفواكه التي تمتاز بالطعم الحلو المانجو، العنب، التوت.

– العصائر: يكبح تناول العصائر المصنوعة من الفواكه والخضراوات وزبدة الجوز الصحية الرغبة في تناول السكر، خاصة بعد الوجبات.

– القرفة: يؤدي شرب شاي القرفة إلى تقليل الرغبة الشديدة لدى المرء في تناول السكر، ويمنحه دفعة إضافية من الطاقة.

– الشوكولاتة الداكنة: لاحتوائها على نحو 70% من الكاكاو، ونسبة أقل من السكر والدهون؛ لذلك تساعد على إشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرار ملزم من «الغذاء والدواء» بشأن الخضار والفواكه

قرار ملزم من «الغذاء والدواء» بشأن الخضار والفواكه

لا تتناول هذه الأطعمة على الريق.. خطر على الصحة

لا تتناول هذه الأطعمة على الريق.. خطر على الصحة

هل تعاني من اضطرابات المعدة؟.. تناول هذه المشروبات والأطعمة

هل تعاني من اضطرابات المعدة؟.. تناول هذه المشروبات والأطعمة

تحذير من خطورة الإفراط في تناول هذه الأطعمة.. تسبب الوفاة المبكرة

تحذير من خطورة الإفراط في تناول هذه الأطعمة.. تسبب الوفاة المبكرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>