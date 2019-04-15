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أرقام صادمة بشأن معدلات «تسوس الأسنان» في المملكة.. «الصحة» تحذر

أرقام صادمة بشأن معدلات «تسوس الأسنان» في المملكة.. «الصحة» تحذر
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن المملكة تعد من أعلى الدول عالمياً في مجال الإصابة بتسوس الأسنان، لافتة إلى أن النسبة بلغت أكثر من 93% لدى أطفال المدارس.

وأوضحت أن 9 من بين 10 أطفال مصابون بالتسوس، وأن نسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في أول سنتين تتعدى الـ90%، فيما 80% من الأطفال في أعمار 6 سنوات لا ينظفون أسنانهم بانتظام.

ووصفت الوزارة في مقطع فيديو توعوي لها الأرقام بالـ “الكبيرة والصادمة”، مؤكدة أن تسوس الأسنان مرض يمكن الوقاية منه بنسبة 100%.

كيف تتسوس الأسنان؟

وبينت أن التسوس هو فجوات في طبقة مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية التي تتكون بسبب بكتريا بقايا الطعام، مشيرة إلى أن البكتريا إذا وجدت الكربوهيدرات والسكريات فإنها تتغذى عليها وتنتج الأحماض لتلتصق البكتيريا بالسن وتشكل طبقة بلاك خلال 20 دقيقة من الأكل، وإذا لم يتم تنظيف هذه البكتريا تتحول إلى تسوسات تكبر حتى تصل إلى عصب السن.

ما الحل؟

وأشارت الوزارة إلى 5 عادات يجب المحافظة عليها للوقاية من تسوس الأسنان بنسبة كبيرة، وهي:

1 – تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين على الأقل.

2 – لا تنسَ تنظيف اللسان.

3- استخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصل إليها الفرشاة بين الأسنان.

4 – زيارة العيادة كل 6 أشهر لاكتشاف أي تسوسات في بدايتها ولوضع مادة الفلورايد التي تساعد في مقاومة التسوس خاصة الأطفال.

5 – الاهتمام بالغذاء وتقليل السكريات والكربوهيدرات وهو عنصر مهم لحماية الأسنان.

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