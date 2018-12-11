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دراسة خطيرة تكشف آثار «حبوب منع الحمل»

دراسة خطيرة تكشف آثار «حبوب منع الحمل»
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تواصل- وكالات:

أفادت دراسة طبية حديثة أن حبوب منع الحمل قد تزيد من خطر حدوث السكتات الدماغية التي تحدث عادة بسبب تجلط الدم، حيث تعمل الجلطة على إعاقة العمل الطبيعي للأوعية الدموية في توصيل الدم إلى الدماغ.

ووفقاً لمتخصصين في مجال السكتة الدماغية في جامعة “لويولا” بالولايات المتحدة، فإن موانع الحمل الفموية تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، لكن هذا الخطر ضئيل جداً بين النساء اللاتي لا يعانين من عوامل خطر السكتة الدماغية.

وقال الدكتور ساركيس موراليس فيدال طبيب الأعصاب في جامعة “لوبولا” “إن حبوب منع الحمل المثالية هي التي تحتوي على أقل جرعة من الإسترويجن والبروجستين، والتي ستكون فعالة في منع الحمل مع التقليل من التأثيرات الضارة.. وفي النساء اللاتي يعانين من عوامل خطر السكتة الدماغية، يكون الخطر أعلى.. وفي معظم الحالات، لا يتم تشجيع استخدام وسائل منع الحمل الفموية”.

وتشمل عوامل الخطر ضغط الدم المرتفع والصداع النصفي، خاصة الصداع النصفي المصحوب باضطرابات جسيمة تسمى “الهالة”.

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