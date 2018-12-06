«الخضيري»: الزبادي اليوناني مضر بالصحة.. وهذه النوعية الأفضل

تواصل – الرياض:

أكد الدكتور فهد الخضيري، الباحث في مجال المسرطنات أن الزبادي العادي صحي أكثر من الزبادي اليوناني الذي يتم الترويج له وتسويقه حالياً.

وأشار الخضيري إلى أن الزبادي اليوناني يحتوي على نسبة عالية من الدهون، حيث تحوي العلبة منه على 16 جراماً من الدهون المشبعة، بينما الزبادي العادي يحتوي فقط على 5 جرامات.

وأوضح أن الزبادي اليوناني منزوع المصل المفيد الصحي، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين تتراوح بين 16 – 20 جراماً بالعبوة الواحدة، لافتاً إلى أن الترويج للزبادي اليوناني لا يعدو كونه “موضة”، ولا يعني أنه صحي أبداً.

ولفت إلى أن الذين يسوقون الزبادي اليوناني يزعمون أنه أقل سكراً، وقليل الدسم، مؤكداً أن هذا لا يخفف ضرره وسكرياته، ناصحاً من يقبلون على تناول الزبادي اليوناني للحصول على بروتين عالٍ بأن ذلك يشكل ضرراً على صحتهم.

وبين الخضيري أن الحاجة للبروتين ليست مبرراً لتناول 16 جراماً من الدهون، والأفضل أخذ البروتين من مصادر غذائية أخرى كاللحوم والخضار عالية البروتين والبقوليات.