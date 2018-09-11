10 طرق فعالة لتقليل الوزن.. منها «البيض والقهوة»

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تواصل – وكالات:

تعتبر السمنة من المشاكل التى يعانى منها البعض وتسبب الكثير من الأمراض الصحية مثل أمراض القلب، لذلك يسعى الكثير للتخلص من الوزن الزائد من الجسم، ولكن أحياناً دون جدوى، لذلك نتعرف فى السطور القادمة، على أهم النصائح التى يجب إتباعها للتخلص من الوزن الزائد من الجسم، وفقاً لما ذكره موقع ” healthline”.

شرب الماء قبل وجبات الطعام

ينصح بتناول المياه قبل تناول وجبة الطعام، لأن الماء  تعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 24-30 ٪ خلال فترة من 1 إلى 1.5 ساعة ، مما يساعد على حرق عدد قليل من السعرات الحرارية .

تناول البيض بوجبة الإفطار

تشير الدراسات إلى أن تناول البيض فى وجبة الأفطار يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن الزائد من الجسم، لأنه يشعرك بالشبع بالإضافة إلى أن البيض يعتبر أحد مصادر البروتين.

شرب القهوة

تحتوى القهوة على مضادات الأكسدة والتى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، منها تعزيز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 3-11 ٪ وزيادة حرق الدهون بنسبة تصل إلى 10-29%.

شرب الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن الزائد من الجسم، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية والتى تعمل على  حرق الدهون .

الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو نمط غذائي شائع يتنقل فيه الإنسان بين فترات الصيام والأكل، وتشير الدراسات إلى أن الصوم المتقطع فعال في إنقاص الوزن مثل تقييد السعرات الحرارية المستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يقلل من فقدان كتلة العضلات المرتبطة عادة بالوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية.

خفض نسبة السكر المضاف

السكر المضاف هو واحد من أسوأ المكونات في النظام الغذائي الحديث، ويسبب زيادة فى الوزن، كما إنه يسبب الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى ومرض القلب، لذلك ينصح بخفض نسبة تناوله.

تقليل  الكربوهيدرات المكررة

وتشمل الكربوهيدرات المكررة السكر والحبوب، والتى تسبب زيادة فى الوزن، لذلك ينصح بتقليل نسبتها فى الطعام.

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل

يعتبر الفلفل الحار من الخضروات التى تعزز عملية الأيض وتقليل الشهية، لذلك ينصح بتناوله بوجبات الطعام.

رفع الأوزان

تشير الدراسات إلى أن ممارسة رياضة رفع الأثقال يمكن أن يساعد في الحفاظ على زيادة عملية الأيض ومنع من فقدان كتلة العضلات الثمينة، كما تساعد على فقدان الدهون من الجسم.

تناول المزيد من الخضروات والفواكه

تساعد الخضروات والفواكه على فقدان الوزن الزائد من الجسم وذلك لإحتوائها على نسبة منخفضة من  السعرات الحرارية ولكن الكثير من الألياف الغذائية.

مضغ الطعام ببطء

أظهرت بعض الدراسات أن المضغ ببطئًا يمكن أن يساعد فى الحصول على  سعرات حرارية أقل وزيادة إنتاج الهرمونات المرتبطة بفقدان الوزن .

الحصول على قسط كاف من النوم

الحصول على قسط كافى من النوم وتناول طعام صحى مع ممارسة الرياضة، يمكن أن يساعد فى إنخفاض الوزن الزائد من الجسم.

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