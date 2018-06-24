4 نصائح مهمة تجنبك الإصابة بـ«الصداع النصفي»

تواصل – فريق التحرير:

يعتبر الصداع النصفي من الأمور المزعجة التي تصيب البعض التي تفقدهم التركيز على العمل وتعيقهم عن القيام بمهامهم اليومية.

واستعرض تقرير لموقع “صحتي” الطبي عدداً من النصائح لكيفية الوقاية من الصداع النصفي:

1 – تجنب الضوضاء الصاخبة والأضواء الساطعة

الضوضاء الصاخبة، والأضواء القوية هي إحدى المسببات الشائعة للصداع النصفي؛ لذلك من المهم أن تتجنبوا بعض العادات مثل القيادة في الليل، مشاهدة فيلم سينمائي، التواجد في الأماكن المزدحمة وقضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.

2 – الانتباه إلى خيارات الطعام

بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تسبب الصداع النصفي مثل الشوكولاتة، اللحوم المصنعة، المحليات والأجبان بالإضافة إلى القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.

كما أنه من المهم أن تتعرفوا على أنواع الأطعمة التي تسبب لكم الصداع وتجنّبها التي قد تختلف من شخص لآخر.

3 – تجنب آثار التغيرات الهرمونية

تلعب الهرمونات دوراً مهماً في ما يتعلق بالصداع النصفي. تميل بعض النساء إلى المعاناة من الصداع النصفي أثناء فترة الحيض أو قبلها مباشرةً من هنا يجب أن تتبعن نظاماً غذائياً صحياً وممارسة التمارين الرياضية خلال هذا الوقت.

إن هذه الخطوات الوقائية تخفض كثيراً من أعراض الصداع النصفي قبل بدئها بالإضافة إلى الامتناع كلياً عن تناول حبوب منع الحمل الفموية والعلاج بالهرمونات البديلة (HRT) التي قد تزيد من شدّته.

4 – تناول الطعام والنوم بحسب جدول منتظم

يمكن أن يؤدي الصيام أو تخطي الوجبات إلى حدوث الصداع النصفي. تأكدوا من تناول الطعام بعد ساعة من الاستيقاظ ومن ثم كل ثلاث إلى أربع ساعات.

والجوع والجفاف يسببان الصداع النصفي لذلك من المهم أن تحرصوا على شرب كمية كافية من الماء، وعدم تخطي أي وجبة، ويمكن أن تؤدي قلة النوم أيضاً إلى تفاقم أعراض الصداع النصفي؛ لذا تأكدوا من أنكم تنامون من سبع إلى ثماني ساعات على الأقل.

واعلموا أيضاً أن النوم لساعات طويلة من شأنها أن تسبب أيضاً الصداع النصفي؛ لذلك احرصوا على الالتزام بساعات النوم المحددة فقط.