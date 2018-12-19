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ما العلاقة بين الصداع النصفي والسكري؟ باحثون يجيبون

ما العلاقة بين الصداع النصفي والسكري؟ باحثون يجيبون
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تواصل – وكالات:

قال باحثون إنهم توصلوا إلى أن الصداع النصفي ليس شكوى شائعة خلال السنوات التي يتم فيها تشخيص السكري.

وأظهرت الأبحاث أن النساء اللاتي تشتكين من الصداع النصفي تقل لديهن مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 30 بالمائة.

وتمتاز الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة “جاما نيورولوجي” بأنها اعتمدت على البيانات الصحية لـ 70 ألف امرأة في فرنسا.

وتؤكد هذه النتائج ملاحظات عديد من الأطباء، والتي وجدت أن شكوى النساء من الصداع النصفي لا ترتبط بتشخيص السكري.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني واحد من كل 7 أشخاص من هذا الصداع، وتبلغ نسبة شكوى النساء منه 3 أضعاف الرجال.

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