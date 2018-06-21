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تحذير من خطورة استخدام معجون الأسنان خلال فترة تناول المضادات الحيوية

تحذير من خطورة استخدام معجون الأسنان خلال فترة تناول المضادات الحيوية
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تواصل – وكالات:

حذرت دراسة طبية أسترالية حديثة من أن أحد المكونات الشائعة المتواجدة في معجون الأسنان وغسيل اليد قد يسهم في مقاومة الجسم للمضادات الحيوية.

وقالت الدراسة التي نُشرت في مجلة “البيئة الدولية”: إن “مركب يعرف باسم (تريكلوزان)، والمستخدم في أكثر من 2000 من منتجات العناية الشخصية بصورة يومية تقريبا، قد يزيد من انتشار مقاومة المضادات الحيوية”.

وأوضح الدكتور جيان هوا جو، من جامعة “كوينزلاند” في أستراليا، أن “هذه المواد الكيميائية تستخدم بكميات أكبر على مستوى الحياة اليومية، لذا تنتهي في آخر المطاف بمستويات عالية في تحفيز مقاومة الأدوية المضادات المتعددة”.

وتحقق الفريق البحثي في الدراسة فيما إذا كان التعرض لمواد كيميائية لا مضادة للميكروبات ومضادة للميكروبات، مثل “التريكلوسان” له تأثير على إحدى مقاومات المضادات الحيوية على بكتيريا الإشرايكية القولونية أو ما يعرف بجرثومة الأمعاء الغليظة التي تعيش في الأمعاء.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه عند تركيز 0.2 ملج/لتر (مليجرام لكل لتر)، يحفز “التريكلوسان” المقاومة المتعددة للأدوية المعالجة لجرثومة الأمعاء الغليظ من النوع البري بعد 30 يوماً من التعرض للمادة الكيميائية.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يقدم دليلاً قوياً على أن “التريكلوسان” الموجود في منتجات العناية الشخصية المستخدمة بصور يومية هو الذي يُسرع من انتشار مقاومة المضادات الحيوية.

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