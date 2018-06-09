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لأي غرض توضع أكياس الشاي على العيون؟

لأي غرض توضع أكياس الشاي على العيون؟
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تواصل- وكالات:

لأكياس الشاي الباردة فوائد علاجية مثل علاج الانتفاخ الذي يصيب العيون نتيجة العمل لساعات طويلة، منا أن أكياس الشاي الأخضر فعّالة في تخفيف الهالات السوداء حول العين. إليك كيف تستفيد من أكياس الشاي لعلاج هذه المشاكل:

التدخين والعوامل البيئية والإفراط في السهر من أهم عوامل الانتفاخ أسفل العين، وظهور الهالات السوداء، وقد استُخدم الشاي الأخضر كعلاج موضعي تاريخياً في اليابان والهند والصين وتايلاند، وترجع فائدته إلى مضادات الأكسدة التي يحتويها.

وعند وضع كيس الشاي على العين تأكد من تجفيفه جيداً من الماء، وأنه بارد، كما يمكنك استخدام أكياس البابونج أو الشاي الأخضر لهذا الغرض، ولا توجد فترة محددة لجلسة العلاج، لكن يمكنك تكرار العلاج يومياً حتى تحقيق النتائج المرجوّة.

وأكدت دراسات أن أكياس الشاي الباردة ليست علاجاً مناسباً لمشكلة ترهّل الجفون، ولا توجد تجارب ناجحة بخصوص هذا الأمر، لكن وضع كيس الشاي على العين لفترة يساعد على الاسترخاء.

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