دراسة: مواطنو المملكة من بين أقل الشعوب حباً للنوم

تواصل – الرياض:

توصلت دراسة حديثة، قام بها مجموعة من علماء الاجتماع الاستراليين والأمريكيين، أن مواطني المملكة من بين أقل الشعوب حبًا للنوم، وذلك من خلال تطبيق “سليب سايكل” الذي يقيس عدد ساعات النوم.

وكشفت الدراسة، التي تناقلتها وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، عن أن متوسط ساعات النوم للفرد السعودي هو 6.5 ساعة يوميًا، حيث تشترك مع المملكة اليابان وكوريا الجنوبية في نفس المدة.

بينما حلت نيوزيلندا في المرتبة الأولى في عدد ساعات النوم، إذ يستغرق الفرد النيوزيلندي 7 ساعات و40 دقيقة من النوم يوميًا، يليه سكان هولندا وفنلندا وأستراليا وبريطانيا.