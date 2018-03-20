أطعمة تجعلك سعيداً جداً

تواصل – وكالات:

“ما الذي يجعلني سعيداً؟” سؤال يبادر أذهاننا جميعاً في جميع الأوقات. الإجابة ببساطة الاستمتاع بأشياء تبعث لنا السرور وترسم البسمة على شفاهنا، ويعتبر الطعام أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد في إفراز هرمون “السعادة”.

نستعرض فيما يلي قائمة بأبرز الأطعمة التي تُحسن المزاج وتقلل الشعور بالإجهاد والتوتر وتساعد الشخص على الاسترخاء والشعور بالسعادة:

1- الأفوكادو

غني بالبروتين والدهون وكلاهما معاً “محطة” لإفراز هرمون السعادة “السيروتونين”. ونفس الأمر ينطبق على الهليون.

2- المكسرات

غنية بفيتامين “ب” والمغنسيوم والزنك وأوميغا 3 التي تحافظ على استقرار الكورتيزول، الهرمون الذي يقلل الشعور بالإجهاد والتوتر والقلق.

3- السبانخ

الخضروات الخضراء الورقية تحتوي على الفينيثيلامين، مركب عضوي يفرز مادتين كيميائيتين هرمون “نورإبينفرين” ومادة “دوبامين”، اللذان لهما دوراً رئيسياً في الإحساس بالمتعة والسعادة ومضادان للاكتئاب. وكذلك البروكلي.

4- الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميغا 3 التي تعزز وظائف الدماغ وتُشعر بالسعادة بالإضافة لفوائدها للجلد والشعر وعملية التمثيل الغذائي، مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين والرنجة والماكريل.

5- الشاي الأحمر والأخضر

الذين يتناولون النوعين أكثر ميلاً للشعور بالسعادة، لاحتوائهما على فيتامين ب 1 وأحماض أمينية وحمض الغلوتاميك، وهذه المواد تفرز أنشطة كهربائية وموجات في الدماغ تعمل على الاسترخاء ويخفض مستويات الإجهاد وينظم النوم.

6- التوت

التوت بأنواعه والفراولة مصادر غنية بمواد مضادة للأكسدة وفيتامين سي، تقضي على القلق والتوتر والإرهاق وتبعث السعادة وتساعد على الاسترخاء وتحارب السموم في الجسم.

7- الموز

غني بمادة التربتوفان، الذي يساعد على إنتاج هرمون السعادة، وكذلك البوتاسيوم الذي يعمل على تحسين الدماغ.

8- الشوكولا الداكنة

غنية بمضادات الأكسدة ومادة السيروتونين (هرمون السعادة)، لتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج والشعور بالسعادة.

9- العسل

غني بفيتامين ب وحمض الفوليك لتحسين المزاج وتهدئة الأعصاب ومحاربة الشعور بالاكتئاب.

10- القهوة والكاكاو

بحسب دراسات، فإن تناول القهوة صباحاً يساعد على تحسين المزاج وزيادة نشاط المخ ومحاربة الاكتئاب والشعور بالسعادة، لاحتوائهما على مادة الكافيين الذي يعتبر منشط فعال للجهاز العصبي ورفع مستويات هرمون السيروتونين.