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احذر.. 10 مؤشرات صامتة تؤكد إصابتك بأمراض اللثة

احذر.. 10 مؤشرات صامتة تؤكد إصابتك بأمراض اللثة
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تواصل – وكالات:

التهاب اللثة من الأمراض التي يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة إذا تم تجاهلها، ونظافة الفم تساعد على التصدي لأمراض الأسنان واللثة.

واللثة هي الأجزاء وردية اللون الموجودة داخل الفم، والتي تغطي الجزء العلوي من الأسنان وتدعمها، ويوجد نوعان رئيسيان من أمراض اللثة وهما تلوث اللثة، والتهاب اللثة، وتحدثان عادة بسبب سوء نظافة الفم ويمكن أن يسبب تجاهلهما تسوس الأسنان، وتساقط الأسنان، والقرح وحتى أمراض القلب.

ووفقاً لما جاء في موقع “بولد سكاي” المعنيّ بالصحة، فإن هناك 10 مؤشرات صامتة لأمراض اللثة يتعين عدم تجاهلها حفاظا على صحة “الفم” والأسنان واللثة، تتمثل في الآتي:

1 – تورّم اللثة

عندما يعاني الناس من أمراض اللثة، فربما يعانون من تورمها بحيث تصبح مصدراً للألم، وذلك لأن الصديد الناتج عن التلوث يمنع التدفق الطبيعي للدم في هذه المنطقة.

2 – الاحمرار والألم

غالباً يصاحب كلاً من عدوى اللثة أو التهابها احمرارٌ، لكن في كثير من الأحيان لا يكون هذا الاحمرار مصحوباً بالألم في بداية الأمر، لذلك يميل كثير من الناس لتجاهله ولا يحصلون على العلاج حتى تزداد العدوى ويتطور الالتهاب.

3 – الملمس الإسفنجي للثة

إذا كنت تشعر أن ملمس اللثة ناعم ومنتفخ، فربما يكون ذلك أحد الأعراض الصامتة لأمراض اللثة، ويحدث ذلك لأن الالتهاب يخزن الماء داخل أنسجة اللثة ويجعلها كالإسفنجة.

4 – نزيف اللثة

يعتبر نزيف اللثة بشكل بسيط أثناء تنظيفها بالخيط أو الفرشاة أمراً طبيعياً، لكن إذا لاحظت حدوث نزيف كل مرة تقوم فيها بذلك، أو في بعض الأحيان يحدث النزف بدون حتى لمسها ، فربما يكون ذلك إشارة صامتة لعدوى والتهاب اللثة.

5 – رائحة النفَس الكريهة

إذا كنت تعاني دوماً من رائحة النفس الكريهة حتى بعد تنظيف أسنان بالفرشاة وتنظيف اللسان أو استخدام غسول الفم، فهذا دليل على الإصابة بأمراض اللثة، فعندما تمتزج البكتيريا المسببة للعدوى مع بقايا الطعام المتراكمة في اللثة والأسنان، فإنها تسبب رائحة النفس الكريهة.

6 – صديد اللثة

إذا لاحظت خروج إفرازات بيضاء تشبه الماء من لثتك المتورمة عند الضغط عليها، فربما يكون ذلك نتيجة أمراض اللثة، فهذا الصديد أحد أعراض أمراض اللثة.

7 – المذاق الكريه بالفم

إذا شعرت بمذاق سيئ فجأة بفمك كأنك تناولت طعاماً قديماً أو كريهاً وكل شيء تتناوله يصبح نفس الطعم، إذا ينبغي إجراء فحص أمراض اللثة؛ لأن الصديد يمتزج مع اللعاب في الفم مسببا هذا المذاق.

8 – حجم الأسنان

إذا لاحظت يوماً أن أسنانك تبدو أكبر أو أطول من حجمها الطبيعي، فربما يكون ناتجاً عن انحسار اللثة، فأمراض اللثة تسبب انحسارها وينتج عن ذلك ظهور الأسنان بحجم أكبر.

9 – اهتزاز الأسنان

يعتبر اهتزاز الأسنان علامة واضحة لأمراض اللثة، والتي يتجاهلها الكثيرون، فإذا كنت تعاني من هذه الحالة قبل سن الخمسين فينبغي عليك إجراء فحص لأمراض اللثة.

10 – الألم أثناء مضغ الطعام

إذا كنت تعاني من ألم أثناء عملية مضغ حتى الأطعمة الطرية ولا تعاني من تسوس الأسنان فربما يكون هذا إحدى علامات الإصابة بأمراض اللثة، وذلك لأن الالتهابات تسبب ألماً أثناء مضغ الطعام.

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