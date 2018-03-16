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أمريكية ترمي مجوهرات قيمتها 100 ألف دولار في القمامة

أمريكية ترمي مجوهرات قيمتها 100 ألف دولار في القمامة
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تواصل – وكالات:

تمكن فريق من 5 عمال في ولاية جورجيا الأمريكية، من استعادة مجموعة من الحلي والمجوهرات تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، رميت في القمامة عن طريق الخطأ.

وتلقى قسم النفايات في مقاطعة هول كاونتي، اتصالاً من امرأة، قالت إنها رمت حقيبة سوداء تحتوي على ثلاث حلقات وسوار من الذهب في القمامة، وكان على العمال البحث في أكثر من 300 طن من أكوام القمامة، عن الحقيبة.

وبعد مراجعة السجلات لمعرفة وقت تفريغ الحمولة، ضاقت مساحة البحث من 300 طن من القمامة، إلى نحو 10 أطنان.

ويقول المسؤولون في قسم النفايات، إن الوقت عامل هام في مثل هذه الحالات، ولو تأخرت مكالمة المرأة بضع دقائق فقط، لكانت قد فقدت مجوهراتها الثمينة إلى الأبد.

وبعد 3 ساعات من العمل والبحث المتواصل، استطاع العمال أن يستعيدوا الحقيبة، وأعادوا المجوهرات المفقودة إلى صاحبتها.

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