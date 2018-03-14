احترس.. تناول دواءين لارتفاع الضغط يهدد الحياة

تواصل – وكالات:

دعت نتائج دراسة عرضت مؤخراً في مؤتمر لأطباء القلب انعقد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا إلى تفادي وصف دواءين لخفض ضغط الدم المرتفع لأن ذلك يزيد خطر الوفاة.

وحثّت توصيات الدراسة على توجيه المريض نحو عادات غذائية صحية وممارسة النشاط البدني كأساس علاجي لضغط الدم المرتفع، ودعم هذه التغيرات بدواء واحد إذا اقتضت الضرورة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في إنترماونتن مديكال سنتر تمت مراجعة البيانات الصحية لأكثر من 10 آلاف مريض بارتفاع ضغط الدم، ورصد الباحثون أن تناول دواءين مختلفين لخفض ضغط الدم المرتفع يهدد حياة المريض.وتأتي هذه النتائج بعد أن قامت جمعية القلب الأمريكية العام الماضي بتعديل معايير تشخيص ارتفاع الضغط، وهو ما نتج عنه اعتبار نصف الأمريكيين تقريباً مصابين بالمشكلة.

وحثّت الدراسة الجديدة التي عرضت في مؤتمر “أمريكان كوليج أوف كارديولوجي 2018” على عدم الإفراط في وصف أدوية ارتفاع الضغط، ودعت الأطباء إلى شرح ما هو ارتفاع ضغط الدم للمريض وعرض الخيارات العلاجية أمامه، وعدم وصف دواءين يعملان بطريقتين كيميائيتين مختلفين، وإرشاده نحو تعديل نمط الحياة واكتساب عادات صحية.

ونبّهت توصيات الدراسة إلى قياس ضغط الدم بعد 15 دقيقة من الجلوس، وتفادي المواقف العصبية قبل إجراء القياس، وتكراره للحصول على أدق نتائج.