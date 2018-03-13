توقعات «الأرصاد»: يومان من التقلبات الجوية والأمطار على هذه المناطق

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تواصل – الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية يومي الخميس والجمعة القادمين, تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كلم في الساعة ، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم، خلال النهار على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية.

وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء أنها تتوقع يومي الخميس والجمعة القادمين هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة في الأجزاء الشرقية منها، تشمل حائل، والقصيم، وحفر الباطن، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية الشمالية المثيرة للأتربة والغبار ، تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك ، وحائل من مساء يوم الخميس القادم ، تمتد إلى مناطق القصيم ، الرياض ، والشرقية ، مساء يومي الجمعة والسبت، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ، ويصل تأثيرها إلى جنوب المملكة.

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