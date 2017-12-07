خميس مشيط.. «نبأ الخيرية» تختتم مبادرة تصحيح تلاوة سورة «الفاتحة» (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

اختتمت جمعية نبأ الخَيْرِيَّة لتحفيظ القُرْآن الكريم بمحافظة خميس مشيط، اليوم الخميس، مُبَادَرَة تصحيح تلاوة سورة الفاتحة بثانوية الفيصل، ومتوسطة عبدالرحمن الداخل.

وقد حَضَرَ اختتام الفعالية مساعد مدير مكتب التعليم بخميس مشيط للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيع، وأشاد بهذه المُبَادَرَة المنفذة عبر الشراكة بين مكتب التعليم والتي تشرف عليها التوعية الإِسْلَامِيّة بتعليم عسير وجمعية نبأ.

وصرح آل ربيع أن البرنامج نوعي، وهناك مطالبات من قبل المدارس لتنفيذه لديهم، ودعا لتعميمه على مدارس خميس مشيط.

بِدَوْرِهِ أَفَادَ الدكتور ظافر الشَهْري مشرف التوعية الإسلامية بالتعليم ورئيس قسم العلاقات بالجمعية بأن عدد المستفيدين من البرنامج مُنْذُ انطلاقته في مطلع هذا الأسبوع إلى اليوم أكثر من 3000 طالب، وأكثر من 200 معلم في ثماني مدارس تَابِعَة لتعليم خميس مشيط.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن الفكرة لاقت استحسانَ وإعجاب جميع قادة المدارس والمعلمين والطلاب التي نُفذ فيها البرنامج وهي: (ثانوية الخميس الأولى – ثانوية البيهقي – ثانوية الأمير نايف – ثانوية الفيصل – متوسطة المدينة الْمُنَوَّرَة – متوسطة الهرير – متوسطة الأمير نايف – متوسطة عبدالرحمن الداخل)، وقدموا شكرهم لجمعية نبأ على مَا قدمته من فائدة؛ لما لسورة الفاتحة من أهمية بالغة في حياة المسلم سواء كان كبيراً أم صغيراً؛ لأنها تعد أحد أركان الصلاة التي لا تقبل الصلاة إلا بإتقانها.