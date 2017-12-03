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مختصة تحذر النساء: حبوب منع الحمل مصنوعة من «بول الخيول»

مختصة تحذر النساء: حبوب منع الحمل مصنوعة من «بول الخيول»
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الدكتورة رندة الجارودي، صيدلية إكلينيكية للتغذية الوريدية، تحذيراً للنساء من خطورة حبوب منع الحمل، موضحة أنها مضرة جداً؛ حيث تؤثر على الجسم وتسبب سوء هضم وانتفاخ بالبطن وآلام بالصدر وتقلل المناعة، موضحة أنها تُصنع من “بول الخيول”.

وأضافت الجارودي، خلال استضافتها على قناة “روتانا خليجية”، مساء اليوم الأحد، إن هذه الحبوب عبارة عن هرمونات مصنعة وغير طبيعية، كما حذرت من “اللولب” كوسيلة أخرى لمنع الحمل، موضحة- أيضاً- أنه يوجد به هرمونات.

في سياق آخر، أكدت الجارودي أن التعرض لأشعة بوابات المولات أسبوعياً يتسبب في قتل الخلايا النافعة وظهور الأمراض مستقبلاً، لافتة إلى أن تراكم الأشعة في جسم الإنسان يخلف أمراضاً خطيرة.

وكشفت الجارودي أن أجهزة أشعة “الماموجرام” المستخدمة في المستشفيات سبب في ازدياد سرطان الثدي لدى النساء، مبينة في الوقت ذاته أنه ليس هناك دراسة كاملة توضح حجم الخطورة بالضبط حتى الآن.

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