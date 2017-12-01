أخصائي: الأمراض المعدية بالمملكة في انحدار بينما ترتفع المزمنة

تواصل – الرياض:

كشف الدكتور حاتم حرزالله رئيس قسم الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وأخصائي أول علم الأوبئة (الخدمات الوِقَائِيّة) في شركة أرامكو سابقاً، عن ضعف تأثير برنامج الفحص مَا قبل الزواج لتحييد انْتِشَار أمراض الدم الوراثية بالمنطقة الشرقية.

وقال إن دور البرنامج اقتصر على التوعية للمقبلين على الزواج، وبيان مَا سيعانونه من هذه الأمراض والخسائر التي تتكبدها الدولة إذا كانت الفحوصات إيجابية، لا سِيَّمَا أن مرض الدم المنجلي والسلاسيميا يعدان من الأمراض الوراثية المنتشرة بالمنطقة الشرقية.

وَأكَّدَ خلال محاضرة ألقاها في ديوانية الأطباء 43 في دورتها السادسة، مساء أمس الأول، بمنزل مؤسس الديوانية الشيخ عبدالعزيز التركي، وكانت بِعُنْوَان: “مفاهيم الصحة العامة”، أن دور الصحة العامة هو منع الأمراض الوبائية والمزمنة والمعدية والاستجابة للكوارث والمشاكل البيئية وحدوث الإصابات، وتشجيع الأفراد على التصرف الصحي الصحيح، مثل الامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة، وعدم أكل السُّكَّرِيّات.

وقال إنهم قاموا بدِرَاسَة لخمسة أمراض معدية، وخمسة أمراض مزمنة، وخمسة أمراض سرطانية، ومدة الدراسة خمس سنوات، وأثبتت أن نسبة إِصَابَة النساء بسرطان الغدة الدرقية أكْثَر منه عند الرجال، وسرطان القولون أكْثَر عند الرجال مُقَارَنَةً بالنساء. مُشِيرَاً فِي ذَاتِ السِّيَاقِ أن الأمراض المعدية في المملكة في انحدار، أما الأمراض المزمنة فهي في زيادة (السكر، القلب، الضغط، السمنة، الكوليسترول، السرطان، الأمراض الرئوية).

وأَوْضَحَ أن دراسة أُعدت تشير إِلَى أن 35% من الرجال في المملكة مصابون بالسمنة، مقابل 43% من النساء سمينات، وإن 33% من الأفراد لا يمارسون الرياضة، و20% مصابون بالضغط، و15% لديهم زيادة في كتلة الدهون، و24% مصابون بالسكر، و25% مدخنون، و5% مصابون بأمراض القلب، وترتفع مع زيادة العمر إِلَى 9%، مُنَبِّهَاً أن ثلثي المواطنين من الشباب مِمَّا ينذر بمستقبل غير صحي إن لم ترتفع وتيرة التوعية في هذه الأمراض والممارسات. حَسْبَ “الرياض”.