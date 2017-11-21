صحة جدة: حالة وفاة و28 إصابة جراء الأمطار

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كَشَفَت مديرية الشؤون الصحية في جدة عن تسجيل 29 حالة دخلت إلى طوارئ 5 مستشفيات في جدة بسبب الأمطار، منها 9 حالات بسبب صواعق كهربائية نَتَج عنها وفاة وحيدة، كما سجلت بقية الحالات بسبب الحوادث المرورية والسقوط.

وأَضَافَت صحة جدة: أن كافة المستشفيات مَا زَالت مستعدة ومتأهبة بعد تجهيز فرق الطوارئ لمواجهة الأمطار التي هطلت اليوم (الثلاثاء)، ولا تزال الفرق تشارك ضمن مجموعة من فرق الطوارئ لقطاعات حُكُومِيّة أخرى.

وأوضحت أنه تم حصر أسرّة العناية المركزة ووحدات الدم في المستشفيات المعنية، وجهزت سيارات التموين الطبي المتنقل للتوجه السريع إلى أَي موقع حَسْبَ الحاجة، وتنفيذ خطط الطوارئ المعدة مُسْبَقَاً، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وأعلنت صحة جدة عن تأهب خمسة مستشفيات لاستقبال أَي حالة تَشْمَل: الملك فهد، الملك عبدالعزيز، الثغر، شرق جدة، مجمع الملك عبدالله الطبي، ويضم خط الدفاع الثَّانِي المستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، إِضَافَةً إلى نظيرتها التابعة للقطاع الخاص وجميعها موصولة بغرفة عمليات طوارئ صحة جدة التي من خلالها يتم إيصال كافة بلاغات الدفاع المدني.