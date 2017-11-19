سبب عجيب جدًا يهدد الأرض بزلازل مدمرة خلال أشهر

تواصل – وكالات:

حذر العلماء من احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد الزلازل المدمرة حول العالم العام المقبل، ناتج عن تباين في سرعة دوران الأرض؛ مما قد يزيد من الأنشطة الزلزالية، لا سيما في المناطق الاستوائية المكتظة بالسكان.

ورغم أن التقلبات في سرعة دوران الأرض قد لا تتعدى ميلي ثانية واحدة في اليوم، فإنها يمكن أن تولد طاقة هائلة تحت سطح الأرض وتتسبب في هزات عنيفة.

وسلط الضوء على الصلة بين دوران الأرض والنشاط الزلزالي الشهر الماضي في ورقة قدمها روجر بيلهام من جامعة كولورادو في بولدر وريبيكا بينديك من جامعة مونتانا في ميسولا، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية.

وقال بيلهام لصحيفة “ذا أوبزرفر” البريطانية الأسبوع الماضي “إن العلاقة بين دوران الأرض والزلازل قوية، وتشير إلى أن هناك زيادة في عدد الزلازل الشديدة العام المقبل”.