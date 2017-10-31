تعرف على البدائل الصحية لـ«الملح»

تواصل- وكالات:

تحث توصيات منظمة الصحة العالمية الأصحاء في الوقت الحالي على تقليل تناول الملح بنسبة 30% لتفادي أمراض القلب، نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك عالمياً.

ووجدت دراسة صينية جديدة أن تناول الفلفل الحريف (الشطة) والتوابل الحارة يساعد على تقليل اشتهاء الملح في الطعام، ويمكن أن يلعب دوراً في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وضبطه في حال ارتفاعه.

ولا تقتصر أضرار الملح على ضغط الدم والقلب فقط، فقد وجدت دراسات حديثة أن زيادة أكل الملح تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع2.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة “ثيرد ميليتاري يونيفيرستي” بالصين تبين أن الأطعمة الحريفة تقوم بخداع الدماغ لتشعر بالإشباع الذي يحققه تناول الملح.

وأظهرت نتائج التجارب أن تناول الفلفل الحريف (الشطة) والتوابل الحارة يؤدي إلى تنشيط نفس مناطق الدماغ التي تنشط عند تناول الملح، وهي منطقة القشرة المدارية والجبهية.

وحثّت نتائج الدراسة على استخدام التوابل الحارة والفلفل الحريف كاستراتيجية مساعدة على تقليل استهلاك الملح، والوقاية من مشاكل ضغط الدم، أو ضبط معدل الضغط في حال ارتفاعه وبالتالي حماية القلب. وتوفّر التوابل فوائد صحية منها تحسين الهضم والمناعة.